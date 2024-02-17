İstanbul’da kardeş payı

TRENDYOL Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçındaMücadele 1-1 berabere biterken, iki İstanbul ekibi puanları paylaştı. Ev sahibi takım 11. dakikadagolüyle öne geçti. Kırmızı-siyahlılar, 38'deile karşılık verdi. 79'da Kasımpaşa, Winck ile üstünlüğü buldu ancak VAR incelemesi sonrası elle müdahale kararıyla gol geçerlilik kazanmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdipuanını 39 yaptı. Karagümrük de 28 puana ulaştı. Trendyol 1. Lig'de ise Göztepe ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.