İstanbul’da kardeş payı

TRENDYOL Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Mücadele 1-1 berabere biterken, iki İstanbul ekibi puanları paylaştı. Ev sahibi takım 11. dakikada Da Costa'nın
golüyle öne geçti. Kırmızı-siyahlılar, 38'de Eysseric
ile karşılık verdi. 79'da Kasımpaşa, Winck ile üstünlüğü buldu ancak VAR incelemesi sonrası elle müdahale kararıyla gol geçerlilik kazanmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. 3 maçlık galibiyet serisi biten lacivertbeyazlılar,
puanını 39 yaptı. Karagümrük de 28 puana ulaştı. Trendyol 1. Lig'de ise Göztepe ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.