Milan’ın Hakan Çalhanoğlu pişmanlığı

"BRAHIM DIAZ'IN REAL'E DÖNMESİ NORMAL"

İtalyan ekibinin eski oyuncuları Kessie, Brahim Diaz, Paqueta ve De Ketelaere için de konuşan Sacchi, "Milan'ın pişmanlık duyması normal. Afrika Kupası'nı kazanan Kessie, Brezilya'da sürekli kadroda olan Paqueta ve Real Madrid'e dönen Diaz'ın performansları Milan adına üzücü oldu. Diaz konusunda mesele çok basit. Real Madrid size bir oyuncuyu ödünç verirse ve onun geliştiğini görürse onu geri alması kadar doğal bir şey olamaz" şeklinde konuştu.