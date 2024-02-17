Son dakika Beşiktaş haberi: Quaresma’nın oğlundan flaş Beşiktaş paylaşımı!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirilmesinin ardından, Quaresma'nın da Portekizli Milli Takımı'nda hocalığını yapan Santos ile birlikte siyah beyazlı takıma geri döneceği iddia edilmişti.

QUARESMA'NIN OĞLU RİCKY'DEN FLAŞ

2022 yılından bu yana futbol sahalarından uzak olan 40 yaşındaki Ricardo Quaresma'nın futbolcu olma yolundaki oğlu Ricky'den flaş bir paylaşım geldi. Rick sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samet Aybaba'nın 'Quaresma geliyor mu?' sorusuna verdiği cevap şaşırttı" başlıklı haberi alıntılayarak "İşte babamın Beşiktaş'a dönmemesinin sebebi." ifadesini kullandı.

AYBABA'NIN TARAFTARA VERDİĞİ QUARESMA YANITI

Öte yandan Ricky Quaresma'nın paylaşımında alıntıladığı haberin, Samet Aybaba'nın bir Beşiktaş taraftarıyla Anıtkabir'de yaşadığı bir dilayoğu içeriyor. Beşiktaş taraftarının, "Hocam Quaresma geliyor değil mi?" sorusunu Samet Aybaba, "Daha neler. Ne yapacağız olum Quaresma'yı" yanıtını veriyor.