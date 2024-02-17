Son dakika haberi: Fenerbahçe Rizespor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Rize temsilcisi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, kadroda yer almadı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları EMS Yapı Sivasspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Yeşil-mavili ekipte maç öncesi ısınmaya çıkan kaleci Gökhan Akkan, sakatlık yaşadı. Gökhan Akkan'ın yerine maçta kaleye Tarık Çetin geçti.

İlhan Palut ayrıca, Zeqiri, Varesanovic ve Gaich'in yerine Benhur Keser, Muammer Sarıkaya ve Minchev'e ilk 11'de görev verdi.

Çaykur Rizespor sahaya kalede Tarık Çetin, savunmada Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu ve Hojer, orta sahada Muammer Sarıkaya, Shelvey, Benhur Keser, Minchev, Olawoyin ve hücum hattında Akintola dizilişi ile çıktı.