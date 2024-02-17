Son dakika haberi: Fenerbahçe Rizespor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'a konuk oldu... Sarı lacivertliler, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Rizespor'un tek golü ise 27. dakikada Martin Minçev'den geldi.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Rize temsilcisi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, kadroda yer almadı.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları EMS Yapı Sivasspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Yeşil-mavili ekipte maç öncesi ısınmaya çıkan kaleci Gökhan Akkan, sakatlık yaşadı. Gökhan Akkan'ın yerine maçta kaleye Tarık Çetin geçti.
İlhan Palut ayrıca, Zeqiri, Varesanovic ve Gaich'in yerine Benhur Keser, Muammer Sarıkaya ve Minchev'e ilk 11'de görev verdi.
Çaykur Rizespor sahaya kalede Tarık Çetin, savunmada Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu ve Hojer, orta sahada Muammer Sarıkaya, Shelvey, Benhur Keser, Minchev, Olawoyin ve hücum hattında Akintola dizilişi ile çıktı.
TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.
Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Çaykur Rizespor, karşılaşmaya "Hayde Rize, ücretsiz kanser taraman için KETEM'e gel" pankartıyla çıktı.
ARDA KARDEŞLER'DEN ZEMİN KONTROLÜ
Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, maç öncesinde zeminin bozuk olması ve yağışın ardından ağırlaşması nedeniyle yardımcıları ile birlikte inceleme yaptı.
Arda Kardeşler, topun yerden sekmesi ve su birikintileri nedeniyle topun ilerlemesini inceledi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor'a iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemininin iyileştirilmesiyle ilgili uyarıda bulunmuştu.