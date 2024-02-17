Son dakika haberi: Lincoln Henrique, Fenerbahçe’yi sevindirdi!

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, eksik mevkilere takviye yaparken kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için bazı isimleri göndermişti.

Fenerbahçe'den kiralık gönderilen Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'den devre arasında RB Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique, yeni kulübüyle iki maça çıktı ve gösterdiği performansla da haftanın 11'ine seçildi. Bragantino, Lincoln'ü sezon sonunda almak isterse sarı-lacivertlilere 6 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda.