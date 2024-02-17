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Giriş Tarihi: 17.2.2024 11:30

Son dakika haberi: Lincoln Henrique, Fenerbahçe'yi sevindirdi!

Son dakika haberi: Lincoln Henrique, Fenerbahçe’yi sevindirdi!

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından takımı Fenerbahçe'ye geri dönen Lincoln Henrique, ara transfer döneminde RB Bragantino'ya kiralanmıştı. Brezilyalı futbolcudan sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, eksik mevkilere takviye yaparken kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için bazı isimleri göndermişti.

Fenerbahçe'den kiralık gönderilen Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'den devre arasında RB Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique, yeni kulübüyle iki maça çıktı ve gösterdiği performansla da haftanın 11'ine seçildi. Bragantino, Lincoln'ü sezon sonunda almak isterse sarı-lacivertlilere 6 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda.

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Son dakika haberi: Lincoln Henrique, Fenerbahçe'yi sevindirdi!
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