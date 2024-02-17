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Giriş Tarihi: 17.2.2024 12:05

Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor’a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Ligde Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazanan bordo-mavililer, Siltaş Yapı Pendikspor'u da mağlup ederek üçüncülük hedefi yolunda puan kaybetmek istemiyor.

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic, forma giyemeyecek. Pepe ve Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından dün Trabzon'a geldiler.

Bordo-mavililer, bugün hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak
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