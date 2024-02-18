Bayern Münih, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, deplasmanda Bochum'a 3-2 mağlup oldu.

Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 22. hafta mücadelesinde Bochum'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Jamal Musiala'nın golüyle öne geçen Bavyera temsilcisi, 38. dakikada Takuma Asano, 44. dakikada Keven Schlotterbeck ve 78. dakikada Kevin Stöger'in golleriyle 3-1 geriye düştü.

87. dakikada Harry Kane ile umutlanan Bayern Münih, kalan dakikalarda baskılı oyununa karşın skor üretemedi ve sahadan puansız ayrıldı.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Lazio maçlarının ardından bir hafta içinde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen 58 puanla zirvede yer alırken, Bayern Münih 50 puanla ikinci sırada bulunuyor.