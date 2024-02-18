Fırtına zamanı

Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ancak önce Türkiye Kupası'nda G.Birliği'ni eleyip ardından da ligde Hatay (2-0) galibiyeti ile kendine gelen Trabzonspor, Pendik deplasmanında seri arıyor. Üçüncülük koltuğunu geri alan Fırtına artık kayıp yaşamadan yola devam etmeyi istiyor. Küme potasında yer alan İstanbul ekibi karşısında kazanmaktan başka düşüncesi olmayan bordo-mavililer'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve A takım listesinden çıkartılan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan Orsic maç kadrosunda yer almayacak. Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Pepe ve Onuachu ise İstanbul kafilesine alındı. İki oyuncunun 11'de olup olmayacağı ise bugün netleşecek.Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Pendikspor maçı öncesi tedbiri elden bırakmıyor. Hatay karşısında iyi oyun oynadıklarını ve bunu geliştirmeleri gerektiğini belirten Avcı, "Rakibimiz ikinci yarıda kadro kalitesini artırdılar. Başarılı sonuçlar da aldılar. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Oyunun her hafta daha da üzerine koyarak devam etmeye başladık. Kazanarak yolumuza devam edelim" diyerek takımını motive etti.Bordo-mavililer tarihinde ikinci kez Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligin ilk bölümündeki mücadeleyi Trabzonspor, Onuachu ve Bakasetas'ın golleri ile 2-1 mağlup etmişti.Afrika Kupası'ndan en fazla zarar gören takım Trabzonspor oldu. Çünkü Trezeguet, Onuachu ve Pepe gibi hücumda büyük katkı yapan 3 oyuncusundan yararlanamadı. Bu da sonuçlara yansıdı. Önce Trezeguet'in takıma katılmasıyla hücumda bir üretkenlik sağladığını gördük. Özellikle Onuachu bu takımın önde olmazsa olmazı. Çünkü yokluğunda forma şansı bulan Enis Destan sonradan girdiği maçlarda, daha doğrusu fiziksel düşmelerin ortaya çıktığı zamanlarda daha etkili olmakta. Onuachu ve Pepe de takıma katıldılar. Fakat uzun bir süre takımdan ayrı oldukları göz önüne getirildiğinde fiziksel anlamda ne durumda oldukları bilinmiyor. 2 oyuncunun da son durumları mutlak Abdullah Avcı gördükten sonra ne kadar süre takımda yer alacakları ortaya çıkacaktır. Fakat ilerleyen haftalarda bu iki oyuncunun katılımıyla çok daha farklı ve hücumda üretken bir yapının ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.