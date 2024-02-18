Mbappe Real’e gelirse Arda kiralık gidecek

İspanya medyası, Kylian Mbappe'nin takıma katılması halinde Arda Güler'in forma şansının daha da azalacağı ve genç futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimalinin artacağını iddia etti. Defansa Central'in haberinde, 18 yaşındaki genç oyuncunun başka takıma kiralanmasının kulüp yöneticileri arasında konuşulmaya başlandığı belirtildi. Arda Güler'in durumunu Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yakından takip ettiği de belirtildi. Real Madrid hocası Ancelotti ise "Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede ancak forma için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, bu futbolda normal bir durum. Ona karşı sabır gösterilmeli" dedi.