Serik Belediyespor’un oyuncusu Mümin Talip Pazarlı vefat etti

TFF 2. Lig ekibi Serik Belediyespor, kan kanseri teşhisi konulan 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini duyurdu.

Serik Belediyespor'dan Mümin Talip'in vefatıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:



"Geçtiğimiz günlerde kan kanseri teşhisi koyulan futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

SON MAÇINA 2.5 HAFTA ÖNCE ÇIKTI

1 ay önce Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan 29 yaşındaki stoper Mümin Talip, son olarak 31 Ocak'ta oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu maçında takımının formasını giymişti.