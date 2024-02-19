Emre Belözoğlu’ndan sarı-kırmızılılara övgü: Böyle takım görmedim!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 mağlup oldukları maçın ardından sarı-kırmızılı takıma övgü yağdırdı. G.Saray'ın ligin üstünde olduğunu belirten 43 yaşındaki hoca, "Kabul etmemiz gereken gerçekler var. Galatasaray, oyuncu kalitesi olarak bu ligin çok üstünde bir takım.Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben ne oyuncu ne de teknik direktör olarak oynamadım" diye konuştu.Emre Belözoğlu, sosyal medyadan tepki gösterilen Kazımcan Karataş'a da destek oldu. Taraftarın Kazımcan'a sahip çıkması gerektiğini söyleyen Belözoğlu, şöyle devam etti: "Bunlar tertemiz çocuklar. Hataları olur. Yanlışları olur. Sorumluluk benim. Oyuncuya şansı veren benim, oyuncu da elinden geleni yapmaya çalışıyor.Sosyal medyayı kafayı takmamak lazım. Bu zehirlenmişlikle, kirlenmişlikle, bu lağım çukurunun içinde bundan beslenemez, gelişemezler."Günlerdir tartışılan Eryaman Stadyumu dün Ankaragücü-Galatasaray maçına ev sahipliği yaptı. Kulüp yetkilisi Ayhan Akman, saatler öncesinden stada gelip zemini inceledi. Oyuncular da ısınmaya çıkmadan önce sahayı kontrol etti. Kerem Aktürkoğlu eliyle çimlere boya sürülüp sürülmediğine baktı.5 maç seyircisiz oynama cezası doldu. Karşılaşmayı yaklaşık 20 bin sarı-lacivertli taraftar izledi. Tribünlerden zaman zaman G.Saraylı futbolculara yabancı madde atıldı.