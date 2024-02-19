Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı

Serik Belediyespor'un kısa bir süre önce transfer ettiği 29 yaşındaki Mümin Talip Pazarlı, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pazarlı'nın naaşı, bugün öğle namazını müteakip İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Güzelce Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Mümin Talip Pazarlı'yı ailesi, Serik Belediyesporlu yöneticiler, takım arkadaşları ve antrenörler son yolculuğuna uğurladı.

Son görevlerini yapmaya geldiklerini belirten Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak, "Tabii acımız çok büyük. Üzüntülüyüz. Son görevimizi yapmaya geldik. Takıma kısa süre önce katılmıştı ama kısa olmasına rağmen çok anlamlıydı. Hedefleri ve hayalleri vardı. Allah ailesine sabır versin" dedi.

Serik Belediyesporlu futbolcu Emre Toptan ise, "Takım olarak hepimiz şok içerisindeyiz. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Çok sağlıklı ve dinçti. 15 gün içerisinde oldu her şey. Takımın en sevilen isimlerinden biriydi. Çok sevilen bir insandı. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. İnşallah mekanı cennet olur" ifadelerini kullandı.