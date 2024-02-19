Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 19.2.2024 17:15

Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı

Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Serik Belediyespor’un kan kanseri sebebiyle vefat eden futbolcusu Mümin Talip Pazarlı toprağa verildi.

Serik Belediyespor'un kısa bir süre önce transfer ettiği 29 yaşındaki Mümin Talip Pazarlı, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pazarlı'nın naaşı, bugün öğle namazını müteakip İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Güzelce Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Mümin Talip Pazarlı'yı ailesi, Serik Belediyesporlu yöneticiler, takım arkadaşları ve antrenörler son yolculuğuna uğurladı.
Son görevlerini yapmaya geldiklerini belirten Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak, "Tabii acımız çok büyük. Üzüntülüyüz. Son görevimizi yapmaya geldik. Takıma kısa süre önce katılmıştı ama kısa olmasına rağmen çok anlamlıydı. Hedefleri ve hayalleri vardı. Allah ailesine sabır versin" dedi.

Serik Belediyesporlu futbolcu Emre Toptan ise, "Takım olarak hepimiz şok içerisindeyiz. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Çok sağlıklı ve dinçti. 15 gün içerisinde oldu her şey. Takımın en sevilen isimlerinden biriydi. Çok sevilen bir insandı. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. İnşallah mekanı cennet olur" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA