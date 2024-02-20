Avrupa’nın 5 büyük liginde tek namağlup Leverkusen

BAYERN MÜNİH DÜŞÜŞTE

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Lazio maçlarının ardından Bochum'a da yenilerek bir hafta içinde üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

Alınan kötü sonuçların ardından Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel'in koltuğu da sallanmaya başladı.

Sakatlıklarla başı dertte olan Bayern Münih'in, en son Galatasaray'dan geçen ay transfer ettiği sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in, sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

MÜNİH'İN TÜM MÜSABAKALARDA 32 MAÇLIK YENİLMEZLİK REKORUNA DA ORTAK OLDU

Xabi Alonso'nun takımı, Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih'i mağlup etmesinin ardından Heidenheim'e karşı aldığı galibiyetle de Münih kulübünün tüm müsabakalarda 32 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

Bu sezon 22 haftada hiç mağlup olmayan ve sadece 4 beraberlikle yoluna devam eden Bayer Leverkusen'in şampiyonluk yolunda önünde 12 hafta kaldı.