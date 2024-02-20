Son dakika haberi: Bayern Münih’te büyük kaos! Maçın ardından tartışma çıktı...

LEVERKUSEN MAÇININ ETKİSİ!

Bayern Münih'in kaptanı Joshua Kimmich'in, ligde Bayer Leverkusen'e karşı oynanan maçta yedek kalmasının da Alman futbolcunun sinirlerinin gerilmesine neden olduğu öne sürüldü. Sakatlığı sonrası Leverkusen maçına yetişmek için çok çalışan deneyimli oyuncunun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması sonrası bir hayli sinirlendiği kaydedildi.

NAGELSMANN - TUCHEL FARKI

Bayern Münih'te bir önceki teknik direktör Julian Nagelsmann döneminde saha içindeki önemli isimlerden biri olan Kimmich'in, son dönemde bu özelliğini kaybettiği aktarıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında takımdan ayrılma düşüncesinin de bu nedenle olduğu öne sürüldü.