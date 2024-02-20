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Giriş Tarihi: 20.2.2024 12:47 Son Güncelleme: 20.2.2024 12:48

Son dakika haberi: Sparta Prag - Galatasaray maçı hakemi belli oldu! Aslan rövanşa avantajlı gidiyor

Son dakika haberi: Sparta Prag - Galatasaray maçı hakemi belli oldu! Aslan rövanşa avantajlı gidiyor

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 22 Şubat Perşembe günü Sparta Prag'a konuk olacak. Milyonlar tarafından merakla beklenen karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, ilk maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

22 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak rövanş maçının hakemi İngiliz Anthony Taylor oldu.

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Son dakika haberi: Sparta Prag - Galatasaray maçı hakemi belli oldu! Aslan rövanşa avantajlı gidiyor
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