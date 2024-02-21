Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesinde konuştu: "Kazanmak için çıkacağız"

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz. İlk maçtaki avantajı bir kenara bırakıp bu maça odaklanacağız. İlk maçta bizi ne kadar zorladıklarını biliyoruz. Hem savunmada hem hücumda dikkat etmemiz gerekiyor. Ligdeki son 3 deplasmanda iyi işler yaptık. Rakibimiz oynayan bir takım ama Galatasaray her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takım. İlk maçın üstüne çıkara daha iyi bir performans vermemizi bekliyorum."

"Başarılı olmak bana nasip oldu. Bu tenis değil, takım sporu. Futbolcularımızla birlikte sadece kazanmaya odaklı olduk. Camiamıza karşı kazanma sorumluluğumuz var. Bu başarı, bize rekorları getiriyor. Biz camia olarak kazanıyoruz ve takımın başında ben olduğum için benim adım geçiyor. Bu, Galatasaray'ın başarısı."

"Bu maça yüzde yüz konsantrasyonla ve rakibimizin neler yapabileceğini bilerek çıkacağız. Prag, çok önemli ve değerli bir şehir. Sparta Prag da bu şehrin en önemli takımı. Ne kadar zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Galatasaray taraftarı buraya akın edecektir. Bizim ne kadar seyircimiz olacağı maç günü ortaya çıkıyor. Güzel bir takıma karşı, güzel bir atmosferde oynayacağız."

"Aurier ve Ziyech'in Beşiktaş maçında dönmesini hedefliyoruz. Kaan'ın da ağrıları var ama oynamaya devam ediyor. İdareli bir şekilde kullanıyoruz."