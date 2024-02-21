Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Luton Town’ı farklı yendi

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, yıldızları Muhammed Salah ve Darwin Nunez'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Luton Town'ı ağırladı.

Konuk ekip, tempolu başlayan mücadelenin 12. dakikasında Chiedozie Ogbene ile öne geçti.

İkinci yarıya 56. dakikada Virgil van Dijk'ın golüyle başlayan Liverpool, iki dakika sonra bir diğer Hollandalı futbolcusu Cody Gakpo ile skoru 2-1 yaptı.

71. dakikada Luis Diaz ile farkı ikiye çıkaran Liverpool'da perdeyi 90. dakikada Harvey Elliott kapattı.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 60'a çıkarırken, Luton Town 20 puanda kaldı.