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Giriş Tarihi: 21.2.2024 07:01

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'dan Szymanski'ye uyarı! "Teklifleri unut F.Bahçe’yi düşün"

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’dan Szymanski’ye uyarı! Teklifleri unut F.Bahçe’yi düşün

Son dakika Fenerbahçe haberi: Son 7 maçta suskun kalan Polonyalı on numara Sebastian Szymanski ile görüşen tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, “Tamamen bize konsantre olmalısın. Teklif almaya devam etmek istiyorsan sezonu çok iyi tamamlamalısın” dedi.

Yaz ayı transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.5 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Sebastian Szymanski, sezona harika bir giriş yapmıştı. Gol ve asistleriyle takıma büyük katkı sağlayan Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı, son 7 maçta ise suskunluğa gömüldü. Bu haftaya kadar 9 gol, 9 asist kaydeden başarılı on numaraya ara transfer döneminde Borussia Dortmund ve Napoli'den teklif geldi. Ancak şampiyonluk hedefini kovalayan yönetim, oyuncuyu bırakmak istemedi. Szymanski, teklifler karşısında mutlu olurken kafası da karıştı ve bu durum sahaya yansıdı.

'KONSANTRE KAYBIN GAYET DOĞAL'

Son golünü 7 maç önce kaydeden 24 yaşındaki yıldız, formdan bir hayli düştü. Duruma el koyan teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisiyle özel bir görüşme gerçekleştirerek uyarıda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Büyük takımların seni istemesi konsantrasyonunu bozmuş olabilir. Ancak tamamen F.Bahçe'ye odaklanman lazım. Sen bize lazımsın. Yeni teklifler almak istiyorsan sezonu çok iyi bir şekilde tamamlamalısın" diye konuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'dan Szymanski'ye uyarı! "Teklifleri unut F.Bahçe’yi düşün"
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