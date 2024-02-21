Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'dan Szymanski'ye uyarı! "Teklifleri unut F.Bahçe’yi düşün"

Yaz ayı transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.5 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Sebastian Szymanski, sezona harika bir giriş yapmıştı. Gol ve asistleriyle takıma büyük katkı sağlayan Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı, son 7 maçta ise suskunluğa gömüldü. Bu haftaya kadar 9 gol, 9 asist kaydeden başarılı on numaraya ara transfer döneminde Borussia Dortmund ve Napoli'den teklif geldi. Ancak şampiyonluk hedefini kovalayan yönetim, oyuncuyu bırakmak istemedi. Szymanski, teklifler karşısında mutlu olurken kafası da karıştı ve bu durum sahaya yansıdı.



'KONSANTRE KAYBIN GAYET DOĞAL'



Son golünü 7 maç önce kaydeden 24 yaşındaki yıldız, formdan bir hayli düştü. Duruma el koyan teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisiyle özel bir görüşme gerçekleştirerek uyarıda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Büyük takımların seni istemesi konsantrasyonunu bozmuş olabilir. Ancak tamamen F.Bahçe'ye odaklanman lazım. Sen bize lazımsın. Yeni teklifler almak istiyorsan sezonu çok iyi bir şekilde tamamlamalısın" diye konuştu.