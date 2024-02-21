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Giriş Tarihi: 21.2.2024 17:31 Son Güncelleme: 21.2.2024 17:53

SON DAKİKA | TFF duyurdu: Süper Kupa maçı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

SON DAKİKA | TFF duyurdu: Süper Kupa maçı 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak

Son dakika haberi! TFF: 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.

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SON DAKİKA | TFF duyurdu: Süper Kupa maçı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak
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