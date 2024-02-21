SON DAKİKA | TFF duyurdu: Süper Kupa maçı 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.