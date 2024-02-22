Fortaleza takım otobüsüne bomba atıldı! 6 oyuncu hastanelik oldu

CANLI YAYINDA YARDIM İSTEDİ

Fortaleza'nın forvet oyuncusu Thiago Galhardo, saldırıya uğradıkları anda sosyal medya hesabından canlı yayın açtı ve yetkililerden yardım istedi. Fortaleza takımında yararlanan futbolcuların Titi, Britez, Joao Ricardo, Sasha, Dudu ve Escobar olduğu ifade edildi. Kulübün CEO'su Marcelo Paz, başkan Alex Santiago ve yönetim kurulu üyeleri sporculara hastaneye kadar eşlik etti. Takımın geri kalan oyuncuları ise otele döndü.

Olaylar ile ilgili bir açıklama yapan CEO Marcelo Paz, "Oyuncularımıza vurdular. Dudu burada kan kaybediyor. Bu çok saçma. Bu Brezilya futboluna yakışmıyor. Burada hepimiz kızgın ve öfkeliyiz" dedi. Saldırının, Atacadao dos Presentes yakınındaki Curado mahallesi civarında gerçekleştiği öğrenildi.