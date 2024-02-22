Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı
Giriş Tarihi: 22.2.2024 13:41

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı

AA
Trendyol 1. Lig’de 24. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın
20.00 Altay-Bitexen Giresunspor: Mehmet Ali Özer

24 Şubat Cumartesi
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş
19.00 Adanaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

25 Şubat Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Alpaslan Şen
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Feridun Daldaş
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Uğurlu
19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Yasin Kol

26 Şubat Pazartesi
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA