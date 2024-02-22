Trendyol 1. Lig’de 24. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın
20.00 Altay-Bitexen Giresunspor: Mehmet Ali Özer
24 Şubat Cumartesi
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş
19.00 Adanaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
25 Şubat Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Alpaslan Şen
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Feridun Daldaş
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Uğurlu
19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Yasin Kol
26 Şubat Pazartesi
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: Davut Dakul Çelik