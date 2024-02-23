FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’da Memphis Depay sesleri

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele içerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibinin 2 puan gerisinde bulunuyor. Diğer yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Özellikle son iki transfer dönemini hareketli geçiren yönetim, gelecek dönemin planlamalarına başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılacaklar ve gideceklerin listesini tutarken, bir isim dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin Bekçikalı golcüsü Michy Batshuayi, takımdan ayrılmak istiyor. Yönetim ise tecrübeli futbolcunu yerini yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor. Listesinde birçok oyuncuyu barındıran sarı-lacivertli ekip, transferde rotasını İspanya'ya çevirdi.

Fenerbahçe'de gündemin Memphis Depay olduğu ortaya çıktı. Atletico Madrid forması giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'te son bulacak. Bu sezon toplamda 21 karşılaşmaya çıkan Hollandalı futbolcu bu müsabakalarda 8 gol atarken, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Depay'ın bonservis değeri ise 12 milyon Euro olarak biliniyor. Ocak 2023'te İspanyol ekibine katılan Memphis Depay sırasıyla PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon ve Barcelona formalarını giydi. Depay, milli takımda ise 88 maça çıktı ve 44 gol kaydetti. (A Spor)