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Giriş Tarihi: 23.2.2024 22:06 Son Güncelleme: 23.2.2024 22:07

Son dakika haberi: Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor! Rizespor 3 golle yıkıldı...

Son dakika haberi: Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor! Rizespor 3 golle yıkıldı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki maçta Samsunspor evinde Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Karadeniz derbisinde Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Rick van Drongelen, Carlo Holse ve Olivier Ntcham (P) kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada ceza sahasına yapılan ortada oluşan karambolde topu önünde bulan Drongelen'in şutu filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada Maius'un defansın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Holse, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

62. dakikada sağ kenardan kullanılan kornerde oluşan karambolde topu önünde bulan Mocsi'nin şutu yakın mesafeden auta çıktı.

70. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Mithat'ın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.

78. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ntcham, topu filelerle buluşturdu. 3-0

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Son dakika haberi: Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor! Rizespor 3 golle yıkıldı...
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