Son dakika haberi: Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor! Rizespor 3 golle yıkıldı...

Süper Lig'in 27. haftasında Karadeniz derbisinde Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Rick van Drongelen, Carlo Holse ve Olivier Ntcham (P) kaydetti.
62. dakikada sağ kenardan kullanılan kornerde oluşan karambolde topu önünde bulan Mocsi'nin şutu yakın mesafeden auta çıktı.
70. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Mithat'ın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.
78. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ntcham, topu filelerle buluşturdu. 3-0