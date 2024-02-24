Eski İspanyol yıldız Müslüman oldu

İspanya'nın eski futbolcularından Jota Peleteiro, Müslüman oldu. Futbolculuk kariyerinde İspanya'da Celta Vigo, Eibar ve Alaves, İngiltere'de Brentford, Birmingham ve Aston Villa takımlarında forma giyen 39 yaşındaki eski oyuncu,
11 yıllık arkadaşı olan Kuveytli eski futbolcu Faisal Buresli'nin aracılığıyla İslam'ı tanıyarak Müslümanlığı seçtiğini açıkladı. Peleteiro, sosyal medyadan yayımladığı videoda, Kelime-i Şehadet getirerek İslam'la şereflendi.
Peleteiro duygularını şöyle anlattı: "Uzun zamandır beklenen ramazandan bir ay önce Yaradan'a dönmek ne büyük bir nimet. Kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum. Hayatımın en iyi dönemindeyim"
dedi. Arkadaşı Buresli'nin evinde yemek yediğini ve kendisine "İslam'a hoş geldin"
yazılı pasta hazırlandığını kaydeden Jota Peleteiro, kendi ailesinin de aynı şekilde olmasını arzu ettiğini vurguladı.