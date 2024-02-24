Eski İspanyol yıldız Müslüman oldu

İspanya'nın eski futbolcularından Jota Peleteiro, Müslüman oldu. Futbolculuk kariyerinde İspanya'da Celta Vigo, Eibar ve Alaves, İngiltere'de Brentford, Birmingham ve Aston Villa takımlarında forma giyen11 yıllık arkadaşı olan Kuveytli eski futbolcu Faisal Buresli'nin aracılığıyla İslam'ı tanıyarak Müslümanlığı seçtiğini açıkladı.Peleteiro duygularını şöyle anlattı: "Uzun zamandır beklenen ramazandan bir ay önce Yaradan'a dönmek ne büyük bir nimet.dedi. Arkadaşı Buresli'nin evinde yemek yediğini ve kendisineyazılı pasta hazırlandığını kaydeden Jota Peleteiro, kendi ailesinin de aynı şekilde olmasını arzu ettiğini vurguladı.