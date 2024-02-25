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Giriş Tarihi: 25.2.2024 10:33

Göztepe, Adana'da 3 golle kazandı

AA
Göztepe, Adana’da 3 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi.

Adanaspor 0 - 3 Göztepe

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Lütfü Aydın, Erkan Akbulut

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Lukaku (Dk. 65 Hüseyin Öztürk), Evren Korkmaz (Dk. 46 Hıdır Aytekin), Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Burhan Tuzun), Diakite (Dk. 80 Metehan Altunbaş), Dabo, Ciss (Dk. 46 Rashad Muhammed), Fernandes
Göztepe: Lis, İsmail Köybaşı, Ümit Akdağ, Heliton, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Yalçın Kayan (Dk. 64 Celil Yüksel), Ahmed Ildız (Dk. 70 Tarkan Serbest), Dennis (Dk. 70 Lundqvist), Romulo (Dk. 63 Mamah), Messaoudi

Goller: Dk. 17 Dennis, Dk. 21 Messaoudi, Dk. 32 Yalçın Kayan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 15 Kubilay Aktaş, Dk. 87 Hıdır Aytekin (Adanaspor), Dk. 84 Lundqvist (Göztepe)

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Göztepe, Adana'da 3 golle kazandı
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