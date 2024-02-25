Juventus, Frosinone’yi Rugani’nin son dakika golüyle mağlup etti!

Dusan Vlahovic, 32. dakikada takımının ve kendisinin 2. golüyle maça eşitliği getirdi. Juventus'ta Daniele Rugani, 90+5'te bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Serie A'da lider Inter'in ardından ikinci sırada bulunan Juventus, bu galibiyetle puanını 57'e yükseltirken düşme hattından uzaklaşmak isteyen Frosinone ise 23 puanda kaldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdi.