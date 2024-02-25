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Giriş Tarihi: 25.2.2024 19:55 Son Güncelleme: 25.2.2024 20:08

SON DAKİKA: Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığını Metin Korkmaz'a devretti

SON DAKİKA: Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığını Metin Korkmaz’a devretti

Son dakika haberleri... Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi Metin Korkmaz'a devrettiğini bildirdi.

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu dakika itibarıyla kulüp başkanlığını Metin Korkmaz'a devrettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Niye niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için nedenini ve niçini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir, Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin."

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SON DAKİKA: Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığını Metin Korkmaz'a devretti
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