Watford’da Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor

İngiltere Championship'te mücadele eden Watford, geride kalan 34 haftada 44 puan toplayarak ligin 11'inci sırasında yer aldı. Takımda teknik direktör Valerien Ismael eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, Watford'ta bu sezon çıktığı 34 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Talk Sport'un haberine göre Watford, Valerien Ismael hakkında kararını verdi. Beklenen performansı gösteremeyen Fransız çalıştırıcı ile yolların ayrılmak üzere olduğu ifade edildi. Mart 2022'den Ekim 2022'ye kadar Beşiktaş'ta görev yapan Valerien Ismael, Siyah-Beyazlı kulüpteki performansıyla da çokça eleştirilmişti. Çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan çalıştırıcı ile yollar ayrılmış ve yerine Şenol Güneş getirilmişti.