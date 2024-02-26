Barcelona’nın yıldızı Marc Andre ter Stegen’e Suudilerden dev bonservis!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Suudi ekibinin Marc Andre ter Stegen'i transfer etmek istediği iddia edildi.



SUUDİLER İSTEDİ



Relevo'nun haberine göre; Suudi Arabistan'da gelecek sezon şampiyon olmayı hedefleyen Al Ittihad, Barcelona forması giyen Marc Andre ter Stegen için harekete geçti. Al Ittihad'ın 31 yaşındaki file bekçisini renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

DEV BONSERVİS BEKLENİLİYOR



Suudi Arabistan temsilcisinin, Alman kaleciye teklifini sunduğu vurgulandı. Al Ittihad'ın Marc Andre ter Stegen'e sunduğu teklifin mali ayrıntıları haberde yer almadı. İspanya basını ise yıldız isme 50 milyon Euro imza parası vereceklerini iddia etti. Ayrıca bonservis olarak ise 30 milyon Euro olduğu düşünülüyor.

VAZGEÇİLMEZLER ARASINDA



Xavi Hernandez'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Marc Andre ter Stegen bu sezon Barcelona'da 21 maça çıktı. Alman eldiven bu müsabakaların 9'unda kalesini gole kapattı.

Değeri 35 milyon

31 yaşındaki file bekçisinin Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Marc Andre ter Stegen'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro.