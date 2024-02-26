Liverpool’un yıldızı Alexander- Arnold’a ’sapık’ şoku!

Sezon sonunda Jürgen Klopp'un görevi bırakacağı Liverpool'da bu sezon şu ana kadar işler yolunda gidiyor. Son üç lig maçını da kazanan Liverpool, şu anda İngiltere Premier Lig'de 60 puanla lider durumda.

ARNOLD'A SAPIK DADANDI



Liverpool'da takım olarak işler iyi giderken Trent Alexander-Arnold için aynı şeyleri söylemek pek mümkün görünmüyor. Zira yıldız futbolcuya bir kadınsapık dadanmış durumda. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre söz konusu kadın, İngiliz sağ beki her yerde takip ediyor.

DEDEKTİF VE KORUMA TUTTU



Söz konusu haberde bu takibin yaklaşık bir yıldız devam ettiği vurgulanıyor. Öte yandan yıldız futbolcunun özel dedektif ve koruma tuttuğu da gelen bilgiler arasında.



NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ



Bu durumdan son derece rahatsız olan Liverpool ve İngiltere Millî Takımı'nın sağ beki, son dönemde cep telefonunun numarasını bile değiştirdi. Şüpheli mailler alan Arnold, mail adresini bile değiştirmek zorunda kaldı.

RESTORANA BİLE GİTMİŞ!



'Sapık' olarak adlandırılan şüpheli kadının Trent Alexander-Arnold'ı fiziksel olarak da takip ettiği bildirildi. Kadının; yıldız futbolcunun evine, antrenman sahasına ve hatta favori restoranına bile gittiği bildirildi.

'PAYLAŞIM YAPMA' UYARISI



Tüm bu yaşananların ardından 26 yaşındaki savunma oyuncusuna, hiçbir eylemini sosyal medyaya paylaşmaması tavsiye edildi. Çünkü söz konusu şüphelinin bu paylaşımları görüp Arnold'ın yanına yaklaşmasından çekiniliyor.

AİLE ÜYELERİ DE MESAJLAR ALDILAR



Öte yandan rahatsız edici mesajları alan tek kişi Trent Alexander-Arnold değil... Yıldız futbolcunun aile üyelerinin de kadın tarafından iğrenç mesajlar aldığı belirtildi.



KULÜPTEN DESTEK



Tüm bu gelişmelerin ardından Liverpool yönetimi de Trent Alexander-Arnold'ın yanında. Kulübün, İngiliz yıldıza her konuda tam destek verdiği gelen bilgiler arasında.

"ARNOLD İÇİN CEHENNEM OLDU"



Adını gizleyen bir kaynak The Sun'a konuyla ilgili verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu durum Trent için bir yıldan fazla süren bir cehennem oldu. Bu kadın onu ve ailesini rahatsız etti. Onu müstehcen mesajlar yağdırdı.

"MEKTUPLAR GÖNDERDİ"



Numarasını ele geçirip durmadan aradı ve Cheshire'daki evine akli dengesi yerinde olmayan mektuplar ve müstehcen materyaller gönderdi. Gerçekten endişe verici bir dönemdi ve Trent bunun sahadaki performansını etkilemesine izin vermemek için elinden geleni yaptı."

