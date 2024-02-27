Galatasaray ve Fenerbahçe’ye büyük şok! O isimler PFDK’ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Özbek'in kulüp sosyal medya hesabındaki paylaşımda yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle, Boztepe'nin de "Sportmenliğe aykırı hareketi" ile "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

Baki'nin ise kulüp sosyal medya hesabı ile internet sitesindeki beyanlarında yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in "Sportmenliğe aykırı hareketi" ve "Hakareti" nedenleriyle disipline gönderildiği bildirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'den ise Altay, Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor'un da disipline gönderildiği ifade edildi.