Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist MKE Ankaragücü! Fenerbahçe erken veda etti...
Giriş Tarihi: 27.2.2024 19:50 Son Güncelleme: 28.2.2024 11:06

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist MKE Ankaragücü! Fenerbahçe erken veda etti...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk yarı finalist MKE Ankaragücü! Fenerbahçe erken veda etti...

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. MKE Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Adını yarı finale yazdıran ilk takım olan başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Olimpiu Morutan, Anastasios Chatzigiovanis ve Rodrigues kaydetti.

Kupanın son sahibi sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal önderliğinde turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

ANKARAGÜCÜ'NÜN RAKİBİ...

Yarın oynanacak olan Beşiktaş - Konyaspor maçının kazananı, Emre Belözoğlu ve öğrencilerinin yarı finaldeki rakibi olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | 10' Olimpiu Morutan

GOL | Ankaragücü 1-0 Fenerbahçe

GOL | 33' Anastasios Chatzigiovanis

GOL | 89' Rodrigues

GOL | Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe
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Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist MKE Ankaragücü! Fenerbahçe erken veda etti...
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