Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk yarı finalist MKE Ankaragücü! Fenerbahçe erken veda etti...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. MKE Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Adını yarı finale yazdıran ilk takım olan başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Olimpiu Morutan, Anastasios Chatzigiovanis ve Rodrigues kaydetti.
ANKARAGÜCÜ'NÜN RAKİBİ...
Yarın oynanacak olan Beşiktaş - Konyaspor maçının kazananı, Emre Belözoğlu ve öğrencilerinin yarı finaldeki rakibi olacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | 10' Olimpiu MorutanGOL | Ankaragücü 1-0 Fenerbahçe
GOL | 33' Anastasios Chatzigiovanis
GOL | 89' RodriguesGOL | Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe