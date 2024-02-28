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Giriş Tarihi: 28.2.2024 14:22 Son Güncelleme: 28.2.2024 14:29

Beşiktaş, Rey Manaj için çılgın bir teklif hazırlıyor!

Beşiktaş, Rey Manaj için çılgın bir teklif hazırlıyor!

Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sivassporlu Rey Manaj, devlerin takibine girdi. Beşiktaş, yıldız futbolcu için çılgın bir teklif yapma hazırlığında.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan ve özellikle forvet hattını yenilemek isteyen Beşiktaş, Sivasspor'da harikalar yaratan Rej Manaj'ı listesine aldı.

Siyah beyazlıların yaz transfer döneminde Aboubakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıracağı ligi bilen bir oyuncu olduğu için de Arnavut yıldıza yöneldiği belirtildi. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki santrfor için ise Sivas'a 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacağı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan ve 18 gol atan Arnavut yıldız, 23 Şubat 2023'te Watford'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamış ve ağustos ayında Sivas'a imza atmıştı.

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Beşiktaş, Rey Manaj için çılgın bir teklif hazırlıyor!
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