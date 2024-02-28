Beşiktaş, Rey Manaj için çılgın bir teklif hazırlıyor!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan ve özellikle forvet hattını yenilemek isteyen Beşiktaş, Sivasspor'da harikalar yaratan Rej Manaj'ı listesine aldı.

Siyah beyazlıların yaz transfer döneminde Aboubakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıracağı ligi bilen bir oyuncu olduğu için de Arnavut yıldıza yöneldiği belirtildi. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki santrfor için ise Sivas'a 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacağı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan ve 18 gol atan Arnavut yıldız, 23 Şubat 2023'te Watford'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamamış ve ağustos ayında Sivas'a imza atmıştı.