Dani Alves artık Barcelona efsanesi değil

Daha önce Barcelona'da forma giyen eski futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçlaması nedeniyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, kararın resmi olarak açıklanmasının ardından Dani Alves'i 102 eski futbolcunun bulunduğu 'Barcelona efsaneleri listesi' grubundan çıkardı.

BARCELONA KARİYERİ

2008 yılından 2016 yılına kadar ilk dönem olmak üzere 2021-2022 yılları arasında da Barcelona formasını giyen Dani Alves, Katalan ekibinde 408 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 105 asist yapan Dani Alves, kulübüyle 23 kupa sevinci yaşadı.