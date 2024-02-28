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Giriş Tarihi: 28.2.2024 08:58

Dani Alves artık Barcelona efsanesi değil

Dani Alves artık Barcelona efsanesi değil

Barcelona, cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski futbolcusu Dani Alves'i kulüp tarihindeki efsane statüsünden çıkardı.

Daha önce Barcelona'da forma giyen eski futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçlaması nedeniyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, kararın resmi olarak açıklanmasının ardından Dani Alves'i 102 eski futbolcunun bulunduğu 'Barcelona efsaneleri listesi' grubundan çıkardı.

BARCELONA KARİYERİ
2008 yılından 2016 yılına kadar ilk dönem olmak üzere 2021-2022 yılları arasında da Barcelona formasını giyen Dani Alves, Katalan ekibinde 408 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 105 asist yapan Dani Alves, kulübüyle 23 kupa sevinci yaşadı.

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Dani Alves artık Barcelona efsanesi değil
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