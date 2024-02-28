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Giriş Tarihi: 29.2.2024 01:01 Son Güncelleme: 29.2.2024 01:04

Fatih Terimli Panathinaikos, Aris'i 2-0 yendi! Bakasetas maça damga vurdu...

Fatih Terimli Panathinaikos, Aris’i 2-0 yendi! Bakasetas maça damga vurdu...

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Aris'i 2-0 yendi.

Yunanistan Ligi'nin 25. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip Panathinaikos, 3. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın 52. dakikasında Panathinaikos, Fotis Ioannidis'in penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve maç da bu skorla sona erdi.

Panathinaikos'ta Anastasios Bakasetas 89, Samet Akaydin 90 dakika sahada kaldı. Willian Arao ise 80. dakikada oyuna dahil oldu. Fatih Terim'in ekibi bu galibiyetle ligde 2 maç sonra kazandı. Panathinaikos, ligde 55 puana yükseldi. Aris, 41 puanda kaldı.

Yunanistan ekibi, ligin bir sonraki haftasında OFI deplasmanına gidecek. Aris, sahasında AEK Atina'yı ağırlayacak.

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Fatih Terimli Panathinaikos, Aris'i 2-0 yendi! Bakasetas maça damga vurdu...
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