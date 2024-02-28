Vincent Aboubakar, kötü günleri Türkiye Kupası’nda unutturacak!

Galatasaray derbisi öncesi kendisini göstermek isteyen Kamerunlu golcünün, bu konudaki beklentisini hocasına da ilettiği öğrenildi. Ancak 32 yaşındaki santrforla ilgili kesin kanaat oluşmuş değil.

Teknik direktör Fernando Santos'un fiziksel anlamda tam olarak hazır olmadan Aboubakar'ı as kadroda sahaya sürmeyi düşünmediği kaydedildi.

KÖTÜ GÜNLERİ UNUTTURACAK

Sonradan oyuna dahil olduğu ligdeki Konyaspor maçında tribünlerin protestosuyla karşılaşan Aboubakar, pazar günü İstanbulspor mücadelesinde de 77. dakikada girmişti. Kamerunlu futbolcu, yeniden gollerini atıp taraftarla barışmak istiyor.

YENİ KANLAR SAHAYA

Siyah-beyazlılarda, bugünkü Konyaspor mücadelesinde fiziksel olarak daha zinde bir takımın sahada yer alması için üç ismin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

İstanbulspor karşılaşmasında 11'de görev alan Arthur Masuaku'nun yerine sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'un forma giymesi planlanıyor. Ayrıca hücumda Cenk Tosun'un dinlendirilerek Jackson Muleka'ya forma verileceği, sağ bekte de Jonas Svensson ile Onur Bulut arasında değişim yaşanacağı kaydedildi.