Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzon’da Paul Onuachu şoku! Ne kadar uzak kalacak?
Giriş Tarihi: 1.3.2024 10:51

Son dakika haberi: Trabzon’da Paul Onuachu şoku! Ne kadar uzak kalacak?

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberi: Trabzon’da Paul Onuachu şoku! Ne kadar uzak kalacak?

Son dakika haberi: 34 dakika boyunca kırık kolla oynayan Paul Onuachu'nun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Umut’un tomografisi ise temiz çıktı.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Başakşehir'i 1-0'la geçerken Paul Onuachu'nun sakatlığı ile sarsıldı. Karşılaşmanın 34. dakikasında yaşanan ve Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda koluna ve göğsüne darbe alan Nijeryalı forvet oyuna devam etmiş, 68. dakikada ise yerini Enis Destan'a bırakmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun dün çekilen MR'ında kolunda kırık tespit edildi.

AYRICA KAS YARALANMASI VAR

Kolu alçıya alınan Onuachu'nun bir süre dinlendirileceği, tedaviye vereceği cevaba göre en az bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Oyuncunun aynı zamanda sol kasık bölgesinde kas yaralanması olduğu açıklandı. Yine aynı maçta kafasına isabet eden sert top sonrası baş dönmesi yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Umut Güneş'in tomografisi temiz çıktı. 23 yaşındaki orta saha, takımla birlikte antrenmana başladı.



ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trabzon’da Paul Onuachu şoku! Ne kadar uzak kalacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA