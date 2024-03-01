Süper Lig’de Kasımpaşa - Sivasspor maçında kazanan yok!

Süper Lig'in 28'inci haftasının açılış maçında ligin formda takımı Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Da Costa, rakibini geçtikten sonra ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan şutunu çekti. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.