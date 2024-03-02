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Giriş Tarihi: 2.3.2024 14:42 Son Güncelleme: 2.3.2024 15:03

Ankaragücü - İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Emir Kaan Gültekin ve Ertaç Özbir hastaneye kaldırıldı

Ankaragücü - İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Emir Kaan Gültekin ve Ertaç Özbir hastaneye kaldırıldı

MKE Ankaragücü ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede Emir Kaan Gültekin ve Ertaç Özbir ciddi bir şekilde çarpıştı. Yerde hareketsiz şekilde kalan iki futbolcu da hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 devam eden karşılaşmanın 38. dakikasında korku dolu anlar yaşandı.

ERTAÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ
İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin savunma arkasına sarktı. Bu esnada MKE Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir kalesinden çıkıp rakibine sert bir müdahalede bulundu.

Pozisyonun ardından Ertaç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken iki futbolcu da yerde hareketsiz şekilde kalınca korku dolu anlar yaşandı. Emir Kaan, oyuna devam edemedi ve yerini Emrehan Gedikli'ye bıraktı. İki futbolcu da sedye ile kenara geldi ve oyun yeniden hareketlendi.

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Ankaragücü - İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Emir Kaan Gültekin ve Ertaç Özbir hastaneye kaldırıldı
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