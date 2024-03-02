Ankaragücü - İstanbulspor maçında korku dolu anlar! Emir Kaan Gültekin ve Ertaç Özbir hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 devam eden karşılaşmanın 38. dakikasında korku dolu anlar yaşandı.

ERTAÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin savunma arkasına sarktı. Bu esnada MKE Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir kalesinden çıkıp rakibine sert bir müdahalede bulundu.

Pozisyonun ardından Ertaç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken iki futbolcu da yerde hareketsiz şekilde kalınca korku dolu anlar yaşandı. Emir Kaan, oyuna devam edemedi ve yerini Emrehan Gedikli'ye bıraktı. İki futbolcu da sedye ile kenara geldi ve oyun yeniden hareketlendi.