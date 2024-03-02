Çaykur Rizespor, Kayserispor’u 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada sol taraftan savunmanın arkasına hareketlenen Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Nazon'un kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
13. dakikada Shelvey'in ara pasında hareketlenen Olawoyin'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.
22. dakikada Morte'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cardoso'nun dönüp vuruşunda, top üstten auta gitti.
25. dakikada Muhammet Taha Şahin ile verkaç yapan Varesanovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt kontrpiyede kalsa da top yan filelere çarparak kornere çıktı.
45+1. dakikada kazanılan faul atışında, Shelvey'in sol çaprazdan yaklaşık 25 metreden plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
53. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Miguel Cardoso'nın ceza sahası içinden şutu ile meşin yuvarlak auta çıktı.
55. dakikada Kayserispor lehine verilen serbest vuruşta Miguel Cardoso'nın pasıyla topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
62. dakikada topla ilerleyen Martin Minchev'e Aylton tarafından yapılan müdahalenin ardından hakem Burak Pakkan, serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Jonjo Shelvey'in sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0
73. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ çaprazdan yaptığı ortasını kafayla karşılayan Miguel Cardoso'nın vuruşunu kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.
81. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanattan ilerleyen Muhamet Taha Şahin'in ortasında Altin Zeqiri yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
90. dakikada orta sahada topla buluşan Dal Varesanovic, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0