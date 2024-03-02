Erzurumspor ile Kocaelispor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Kocaelispor 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada kullanılan taç atışı sonrası topu alan Eren Tozlu sol kanattan ceza sahasına sokuldu sert vurdu kaleci Gökhan topa sahip oldu.
18. dakikada ev sahibi takımın atağında Süleyman'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Furkan yükseldi kafayı vurdu top az farkla üstten auta çıktı.
38. dakikada Barış'ın pasında topu kontrol eden Atila'nın ceza sahasına yaptığı ortada arka direğe doğru inen topu savunma uzaklaştırdı.
43. dakikada Kocaelispor'da savunmada Emir'in kalecisine verdiği geri pası kısa düşünce araya giren Eren kaleciden sıyrıldı sola açılan top ile açısını kaybedince kaleci Gökhan topa müdahale ederek topu kornere çeldi.
63. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Süleyman'ın ortasında Yakup kafayı vurdu top kaleci Gökhan'da kaldı.
72. dakikada Kocaelispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Barış ceza yayına doğru topu sürerek sert şutunda kaleci Göktuğ topa sahip oldu.
82. dakikada Ramil Şeydayev orta alandan aldığı pasla ceza sahası önüne kadar geldi önünü boşaltarak çektiği sert şut üstten auta çıktı.
89. dakikada Atila'nın ceza sahası ortasına kestiği topa Giorgi Kharaishvili yükselerek kafayı vurdu top kaleci Göktuğ'da kaldı.