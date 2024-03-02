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Giriş Tarihi: 2.3.2024 10:38 Son Güncelleme: 2.3.2024 11:00

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Onuachu’suz 3 farklı plan

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Onuachu’suz 3 farklı plan

Trabzonspor'da kolu kırılan Paul Onuachu'nun yokluğunda Abdullah Avcı’nın ilk tercihi Enis Destan olacak. Forvette Umut Bozok’u da düşünen tecrübeli çalıştırıcı, maçına göre Pepe’ye de şans tanıyacak.

Afrika Uluslar Kupası dönüşü takıma güç katması beklenen Paul Onuachu'nun Başakşehir maçında sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Bordo-Mavili camiada can sıktı. Kasık bölgesinde yaralanma ve kolunda kırık tespit edilen Nijeryalı futbolcuya en az 6 hafta tedavi programı uygulanacağı açıklandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Onuachu'nun Afrika Kupası'na gittiği dönemde forvet hattında Enis Destan'ı görevlendirmişti. Genç yıldız adayı, başarılı bir performans ortaya koyarak gelecek adına umut vermişti. Deneyimli çalıştırıcının zaman zaman Umut Bozok'u da sahaya süreceği, ayrıca duruma göre Nicolas Pepe'yi değerlendirebileceği kaydedildi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Onuachu’suz 3 farklı plan
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