SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Onuachu’suz 3 farklı plan

Afrika Uluslar Kupası dönüşü takıma güç katması beklenen Paul Onuachu'nun Başakşehir maçında sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Bordo-Mavili camiada can sıktı. Kasık bölgesinde yaralanma ve kolunda kırık tespit edilen Nijeryalı futbolcuya en az 6 hafta tedavi programı uygulanacağı açıklandı.