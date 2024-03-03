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Giriş Tarihi: 3.3.2024 18:45

Göztepe, Bolu'yu Romulo ile geçti

AA
Göztepe, Bolu’yu Romulo ile geçti

Trendyol 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Göztepe, Boluspor'u 2-0 yendi. 25. haftada puanını 52'ye yükselten 2. sıradaki Göztepe, 3. durumdaki Kocaelispor'la puan farkını 7'ye çıkardı.

Göztepe 2 - 0 Boluspor

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Burak Olcar, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Dennis (Dk. 90 Atınç Nukan), Yalçın Kayan (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmed Ildız ( Dk. 84 Tarkan Serbest), İsmail Köybaşı, Mamah (Dk. 67 Lundqvist), Romulo (Dk. 84 Turgay Gemicibaşı)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Ulaş, Posmac, Oulare, Anıl Koç (Dk. 88 Diarrassouba), Jefferson (Dk. 75 İshak Karaoğul), Oğuz Kağan Güçtekin, Hüsamettin Yener (Dk. 64 Tunahan Çiçek), Berk Yıldız (Dk. 63 Ercan Coşkun), Avramovski (Dk. 88 Tolunay Artuç), Gigic

Goller: Dk. 45+6 (Penaltıdan) ve 49 Romulo (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 39 Ogün Bayrak (Göztepe)

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında ceza sahasında Göztepeli Heliton'un kafa vuruşunda Bolusporlu Oulare'nin müdahale ettiği topu kaleci Çağlar uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Burak Olcar, Oulare'nin topa elle dokunduğuna hükmetti ve penaltı kararı verdi.

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Göztepe, Bolu'yu Romulo ile geçti
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