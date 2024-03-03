Son dakika haberi: Trabzonspor kazandıran sistemle devam!

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından, son 3 karşılaşmadan 9 puan çıkaran ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Trabzonspor, Alanya deplasmanına da galibiyet parolası ile gidecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, yarınki mücadele öncesi kazanan sistem ve kadroyu korumayı amaçlıyor. Ancak ilk 11'de mecburi bir değişim yaşanacak. Kupadaki Başakşehir maçında kolu kırılan ve kasığında yaralanma meydana gelen Paul Onuachu'nun yerine ileri uçta Enis Destan yeniden görevi devralacak. Abdullah Avcı'nın, orta sahadaki performanslarından memnun olduğu Berat Özdemir ve Umut Güneş'i yine birlikte sahaya süreceği, bu nedenle Batista Mendy'nin stoper mevkiinde oynamaya devam edeceği belirtildi.