Trabzonspor’un, Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.
Kafilede yer alan futbolcular şöyle:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Thomas Meunier, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Enis Bardhi, Edin Vişça, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Enis Destan, Umut Bozok."