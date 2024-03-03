Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un, Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Giriş Tarihi: 3.3.2024 19:30

Trabzonspor'un, Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor’un, Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.

Kafilede yer alan futbolcular şöyle:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Thomas Meunier, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Enis Bardhi, Edin Vişça, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Enis Destan, Umut Bozok."

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un, Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA