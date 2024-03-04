Beşiktaş’ta bir ilk! Hugo Almeida sonrası Al-Musrati...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, yenilenen Tüpraş Stadı'nda rakibine ilk kez mağlup oldu. Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle ilk galibiyetini yaşadı.
Daha önce Dolmabahçe'de oynanan 7 derbinin 6'sını Beşiktaş kazanırken, bir maç da beraberlikle sona ermişti. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından 46 puanda kaldı.
ALMEIDA SONRASI BİR İLK
Opta'nın verilerine göre; Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu olan yeni transfer Al Musrati, sarı-kırmızılı ekibin bu rekabet tarihindeki en erken golünü atmış oldu.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati, siyah-beyazlı takım formasıyla ilk kez kendi kalesini havalandırdı. Libyalı oyuncu Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.
SANTOS, EVİNDEİLK GOLÜNÜ KENDİ OYUNCUSUNDAN YEDİ
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati, siyah-beyazlı takım formasıyla ilk kez kendi kalesini havalandırdı. Öte yandan Galatasaray'dan gol yiyen Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk kez bir iç saha maçında ağlarında gol gördü.
Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde daha önce iç sahada oynadığı maçlarda şu sonuçlarla sahadan ayrılmıştı:
Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük
Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor
Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
Beşiktaş 2-0 Konyaspor