Beşiktaş’ta bir ilk! Hugo Almeida sonrası Al-Musrati...

ALMEIDA SONRASI BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu olan yeni transfer Al Musrati, sarı-kırmızılı ekibin bu rekabet tarihindeki en erken golünü atmış oldu.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati, siyah-beyazlı takım formasıyla ilk kez kendi kalesini havalandırdı. Libyalı oyuncu Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.