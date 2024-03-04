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Giriş Tarihi: 4.3.2024 09:10 Son Güncelleme: 4.3.2024 09:19

Dev derbide Galatasaray'ın kulübesi alarm verdi!

Dev derbide Galatasaray’ın kulübesi alarm verdi!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesi dikkat çekti. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça zayıf bir kulübeyle maça çıkan Galatasaray'da Okan Buruk alkış topladı.

Galatasaray, şampiyonluk yarışında en kritik virajlardan olan Beşiktaş derbisinde kulübeyi doldurmakta sıkıntı yaşadı! Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Sergio Oliveira çeşitli nedenlerle kadroda olmayınca, kulübeye gençlerle takviye yapıldı.

Ndombele, Berkan, Vinicius, Tete, Eyüp ve Günay dışında altyapı kontenjanından Ali Yeşilyurt, Baran Demiroğlu ile Hamza ve Efe Akman 21 kişilik kadroya dahil edildi. Takıma sakat gelen yeni transfer Aurier ile tedavi için Hollanda'ya giden Ziyech'in yanı sıra Oliveira da Okan Buruk ile yaşadığı gerginlik sonrası kadro dışı kalmıştı.

Kavga ettikleri iddia edilen Zaha ile Abdülkerim'in sakatlıkları olduğu açıklandı. Okan Buruk, Zaha'nın ayağında kemik ödemi olduğunu, Abdülkerim'in ise ağlarının geçmediğini belirtti.

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Dev derbide Galatasaray'ın kulübesi alarm verdi!
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