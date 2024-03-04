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Giriş Tarihi: 4.3.2024 13:53

PVH'den Ahmetcan Kaplan sözleri!

PVH’den Ahmetcan Kaplan sözleri!

Efsane futbolcu Pierre van Hooijdonk, Utrecht karşısında Ajax'ın yıldızı olarak Trabzonspor'un eski stoperi Ahmetcan Kaplan'ı gösterdi.

Fenerbahçe'nin ve Hollanda futbolunun efsanelerinden Pierre van Hooijdonk, Ajax'ın Utrecht'i 2-0 yendiği lig maçını ve Ajax'ta forma giyen Türk stoper Ahmetcan Kaplan'ı değerlendirdi.

Van Hooijdonk, "Ajax'ı uzun zamandır ilk kez çok sıkıcı buldum. Eğer Ajax'ın maçlarını izliyorsanız, her zaman her şey oluyordu. Bu maçta hiçbir şey olmadı. İyi bir düzenle oynadılar." dedi.

Hollandalı efsane, "Ajax'ta defansif olarak iyi bir uyum vardı. Ofansif olarak pek bir şey yaratamadılar. Ancak, Steven Berghuis ve Steven Bergwijn oynamadığında Ajax'ın yaratıcılık açısından çok şey kaybetmesi de sürpriz değil." ifadelerini kullandı.

"AHMETCAN KAPLAN BENİ ETKİLEDİ"

Ajax adına maçın yıldızı sorulan Van Hooijdonk, "Ahmetcan Kaplan ve Sivert Manssverk. Ahmetcan beni gerçekten çok etkiledi. Her şeyiyle oldukça iyiydi." cevabını verdi.

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PVH'den Ahmetcan Kaplan sözleri!
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