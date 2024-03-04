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Giriş Tarihi: 4.3.2024 14:46 Son Güncelleme: 4.3.2024 15:02

SON DAKİKA: TFF, Süper Kupa maçının saatini güncelledi

SON DAKİKA: TFF, Süper Kupa maçının saatini güncelledi

Son dakika haberleri... TFF, Süper Kupa'nın başlama saatinin 21.00'dan 21.30'a alındığını açıkladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.

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SON DAKİKA: TFF, Süper Kupa maçının saatini güncelledi
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