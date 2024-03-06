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Giriş Tarihi: 6.3.2024 11:12

Fenerbahçe, Avrupa'da 267. kez sahne alacak

AA
Fenerbahçe, Avrupa’da 267. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 267. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 266 müsabakada 105 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

SON MAÇINI FARKLI KAZANDI

Fenerbahçe, lider bitirdiği H Grubu'nda oynadığı son karşılaşmasından farklı galibiyetle ayrıldı.

Grubunda oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets ve Nordsjaelland mağlubiyetlerinin ardından son maçına yine liderlik için çıkmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Kadıköy'de Spartak Trnava'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-0 galip ayrılarak direkt son 16 turuna kalmıştı.

KONFERANS LİGİ'NDE 15. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 15. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

34

12

11

11

48

39

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

14

10

-

4

38

19

TOPLAM

266

105

55

106

360

380

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Fenerbahçe, Avrupa'da 267. kez sahne alacak
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